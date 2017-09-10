МЗС з'ясовує, чи евакуювали українців через ураган "Ірма"

Департамент консульської служби МЗС України надіслав запит до Кризового центру МЗС Франції щодо кількості евакуйованих громадян України до Гваделупи у разі їх евакуації.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Ураган Ірма наближається до Флориди. Посольства України у США, Нідерландах, Кубі, Франції та консульські установи у США взаємодіють з кризовими центрами країн у цілодобовому режимі", - зазначили у департаменті МЗС.

За інформацією Кризового центру МЗС Франції, триває евакуація постраждалих з аеропортів Густава (Сен-Бартоломей) та Гранд Казе (Сен-Мартен). Для евакуації необхідно дістатися одного з таборів і повідомити про свої наміри. Пріоритет в евакуації надається пораненим, жінкам і дітям.

Також на острові Сен-Мартен створено кілька таборів, де надається захист та будь-яка допомога.

В районі островів зберігається найвищий - 5-й - рівень метеонебезпеки, відновлення евакуації буде можливим за сприятливих для цього умов.

Українська правда