МЗС з'ясовує, чи евакуювали українців через ураган "Ірма"

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Неділя, 10 вересня 2017, 13:36

Департамент консульської служби МЗС України надіслав запит до Кризового центру МЗС Франції щодо кількості евакуйованих громадян України до Гваделупи у разі їх евакуації.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України. 

"Ураган Ірма наближається до Флориди. Посольства України у США, Нідерландах, Кубі, Франції та консульські установи у США взаємодіють з кризовими центрами країн у цілодобовому режимі", -  зазначили у департаменті МЗС.

За інформацією Кризового центру МЗС Франції, триває евакуація постраждалих з аеропортів Густава (Сен-Бартоломей) та Гранд Казе (Сен-Мартен). Для евакуації необхідно дістатися одного з таборів і повідомити про свої наміри. Пріоритет в евакуації надається пораненим, жінкам і дітям. 

Також на острові Сен-Мартен створено кілька таборів, де надається захист та будь-яка допомога. 

В районі островів зберігається найвищий - 5-й - рівень метеонебезпеки, відновлення евакуації буде можливим за сприятливих для цього умов.

Українська правда 

Теми: МЗС США Франція
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