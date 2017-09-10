Саакашвілі погуляв центром Львова і розповів про "Шегині"

Третій президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що на кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" невдало намагався "віддати свій паспорт та просив про надання захисту в Україні".

Про це Саакашвілі заявив пізно ввечері у Льові, куди приїхав разом з Юлією Тимошенко та нардепами, які супроводжували його з Жешува у Польші.

У центрі міста Саакашвілі зустрівся з мером Львова Андрієм Садовим та пройшовся площею Ринок.

"Я намагався віддати їм свій паспорт, звернутися до прикордонників, щоб отримати захист в Україні. ... А що робили вони- знущались над людьми, імітували якусь вибухівку (мінування ПП "Шегині" - ред) , нагнали "тітушок", налякали проводників (потяга "Інтерсіті"), створили черги на кордоні", - завив він.



Також Саакашвілі заявив, що ніяких законів він не порушив, планів поки що не має і буде чекати у Львові дружину та сина, які мають приїхати з пункту пропуску.

Українська правда