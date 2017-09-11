Біля берегів Кіпру врятували понад 300 мігрантів

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Понеділок, 11 вересня 2017, 04:41

У північно-західного узбережжя Кіпру були врятовані 305 мігрантів, багато з яких - жінки і діти.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

Мігранти, за попередніми даними - всі сирійці, були врятовані з двох човнів, які могли потонути. Одне з суден було відбуксовано в Латхі, друге - в Като Піргос.

Відзначається, що в одному човні перебували 134 людини: 92 чоловіка, 13 жінок і 29 дітей. У другому човні було 171 осіб: 110 чоловіків, 17 жінок і 44 дитини.

Двоє торговців мігрантами, які також знаходилися в човнах, були заарештовані.

Також були заарештовані троє мігрантів, їх підозрюють в наявності підроблених сирійських документів.

За словами мігрантів, вони заплатили контрабандистам по 2 тис доларів.

Теми: міграція
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