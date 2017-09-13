В ЄС очікують більше інформації від Києва та Москви щодо миротворців ООН

154 перегляди
Середа, 13 вересня 2017, 12:54

В ЄС очікують отримати більше інформації щодо окремих пропозицій України та Росії про розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це заявив у коментарі УНІАН голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, передає Європейська правда.

"Ми очікуємо більше інформації щодо цього. Ми вважаємо, що кожен крок, який дозволить виконати Мінські угоди, є кроком у правильному напрямку", - заявив Мінгареллі.

За словами дипломата, в питанні розміщення миротворців необхідно отримати більше інформації від сторін про їхні пропозиції.

На уточнююче питання, де саме мають бути розміщені миротворці - вздовж лінії зіткнення або на всьому Донбасі, включно з кордоном, Мінгареллі відповів: "Це не залежить від нас, щоб обговорювати це зараз".

Як відомо, Петро Порошенко має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Після розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель Путін допустив розміщення миротворців ООН не лише на лінії зіткнення на Донбасі.

Читайте також на сайті "Європейської правди": "Усі деталі миротворчої місії: яка битва чекає на Україну в ООН".

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
Ryanair буде літати в Жуляни - керівництво аеропорту
Суд арештував офіс "1+1" та літак Boeing у справі Приватбанку
Черновецький: Навіщо мене шукати там, де мене немає
В окупованому Криму провели обшук і затримали кримського татарина
Усі новини
їжа

Що готувати у вересні: рецепти страв із сезонних продуктів

здоров'я

Вчені більше не хочуть розділяти психічне та фізичне здоров'я