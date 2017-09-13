ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Військова прокуратура провела обшуки в депутата Київради від "Батьківщини" Олександра Березнікова в рамках розслідування діяльності так званих "податкових майданчиків".
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
Там наголосили, що слідчі дії жодним чином не пов’язані з депутатською чи політичною діяльністю Березнікова.
"13 вересня на території Києва та Київської області Головною військовою прокуратурою були проведені слідчі дії в рамках розслідування діяльності так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що в ході розслідування здійснюється відпрацювання так званих конвертаційно-транзитних центрів, які входили до складу злочинної організації.
В ГПУ повідомили, що саме в ході перевірки діяльності такого центру, що діяв в одному з регіонів України, відбулися обшуки за місцями можливого зберігання документів, речових доказів та іншого майна, яке використовувалось центром у незаконній діяльності.
"Один із обшуків відбувся у квартирі депутата Київради. Дана слідча дія жодним чином не пов’язана з його депутатською чи політичною діяльністю", - підкреслили в прокуратурі.
Раніше київська міська організація партії "Батьківщина" заявила, що співробітники військової прокуратури проводять обшуки у квартирі члена їхньої фракції у Київраді Олександра Березнікова.
Голова фракції "Батьківщина" у Київраді Володимир Бондаренко назвав обшуки у Березнікова тиском.
Він розповів, що слідчі за допомогою технічних служб "вибивали двері молотами і вирізали газорізами", чим перелякали двох малолітніх дітей депутата, які на той момент перебували у квартирі.
Він додав, що рішення суду про обшук немає, є лише постанова слідчого.
Українська правда
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