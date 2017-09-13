У Нацгвардії кажуть,що готові до введення миротворчої місії ООН

Підрозділи Нацгвардії України, які виконують завдання в зоні проведення АТО, готові до введення миротворчої місії ООН на Донбас.



Про це заявив командувач Нацгвардії Юрій Аллеров.

"Якщо це буде миротворча операція під егідою ООН, то ми готові сприяти цим заходам. Якщо це потягне за собою необхідність збільшення (кількості військовослужбовців Нацгвардії в АТО), то ми його забезпечимо", - сказав він журналістам в Донецькій області в середу.

У свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий зазначив, що на сьогоднішній день всі підрозділи поліції і Нацгвардії готові виконувати завдання в зоні АТО, "вони абсолютно боєздатні і мотивовані".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи стосується ця можливості введення миротворчої місії ООН на Донбасі, Яровий сказав: "У тому числі".

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна внесе письмовий варіант ініціативи про введення миротворчої місії ООН на Донбас після узгодження з країнами-партнерами.

За його словами, внесення Росією "сирого варіанту" резолюції заважає Україні, яка зараз веде переговори з партнерами.

Інтерфакс-Україна