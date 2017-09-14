РФ відмовляється продавати дипвласність у США - хоче судитися

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Четвер, 14 вересня 2017, 12:06

Влада РФ має намір подати позов проти керівництва США в зв'язку закриттям російського генконсульства в Сан-Франциско і двох торгових представництв.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє Комерсант.

Днями Рябков провів переговори в Гельсінкі з американським колегою Томасом Шенноном, після яких дав зрозуміти, що прогресу в темі з дипвластністю немає.

"Перспективи врегулювання проблеми з поверненням дипломатичних об'єктів я поки не бачу", - зазначив він.

За даними видання, США пропонували російській стороні виставити заблоковану дипвластність на продаж.

З трьох закритих будівель дві - в Сан-Франциско та Вашингтоні - викуплені Росією, а ще одне - офіс торгпредства в Нью-Йорку - знаходиться в оренді.

Крім того, РФ належать дві дипломатичні дачі в Нью-Йорку і Меріленді, доступ до яких був перекритий 20 грудня минулого року, ще при президенті Бараку Обамі.

Відзначається, що за продаж однієї лише будівлі генконсульства в Сан-Франциско Росія могла отримати до $50 млн, але Москва відмовляється.

Рябков уточнив, що РФ планує найняти для захисту своїх інтересів "солідну американську юридичну компанію".

Мова може піти про подачу в американський суд позову про визнання незаконним одностороннього рішення про закриття генконсульства і торгпредств.

Судячи з усього, Росія зацікавлена ​​саме в поверненні приміщенням консульського статусу, оскільки США не зазіхають на право власності на російське майно.

Як відомо, у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Згодом Генконсульство Росії в Сан-Франциско оголосило про припинення прийому відвідувачів з 1 вересня.

Європейська правда

Теми: Росія США
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