Порошенко: ЄП підтримав ідею скасувати роумінг для українців

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Четвер, 14 вересня 2017, 15:22

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна буде розширювати співпрацю з Євросоюзом після підтримки Європарламентом скасування роумінгу для України.

Про це повідомила його прес-служба.

"Ініціатива, яку я висунув рівно рік тому щодо роумінгу для українських громадян в ЄС, два дні тому була підтримана Європейським Парламентом і уже увійшла в проекти документів на саміт "Східного партнерства", який цієї осені проходитиме у Брюсселі", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україна розширюватиме співпрацю з ЄС.

"Я вірю в те, що ми можемо увійти до шенгенського cоюзу. Я вірю в те, що ми можемо увійти до митного європейського союзу. Я вірю в те, що ми можемо увійти до єдиного енергетичного союзу. Вірю, що Україна буде членом єдиного авіаційного простору", - заявив Порошенко.

Як повідомлялося, 12 вересня У Європарламенті запропонували скасувати плату за роумінг для України, а також створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.

Теми: ЄС Європарламент Порошенко
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