День в АТО: Двох військових поранено під час гранатометного обстрілу

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Четвер, 14 вересня 2017, 22:51

У четвер активність проросійських бойовиків була мінімальною, попри це двоє українських військових зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, двоє українських військових постраждали вдень, внаслідок гранатометного обстрілу українських позицій поблизу селища Піски. Їх одразу госпіталізували, наразі стан поранених оцінюється як середньої важкості. 

Крім того, зранку поблизу Павлополя, що на Приморському напрямку, бойовики випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри та били з гранатометів по укріпленнях сил АТО. А у районі Водяного близько 6 ранку зафіксований неприцільний обстріл. 

"Сили АТО суворо дотримуються перемир’я, проте при загостренні обстановки командири на позиціях самостійно визначають ступінь загрози особовому складу і приймають рішення на відкриття вогню у відповідь", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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