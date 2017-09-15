"Північний потік-2" не має замінити транзит газу через Україну – віце-президент ЄК

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П'ятниця, 15 вересня 2017, 18:21

Попри дискусії у ЄС щодо перспектив будівництва "Північного потоку-2", в Європейському Союзі мають спільну позицію щодо збереження транзиту газу через Україну.

Про це віце-президент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Північний потік-2"  є комерційною річчю, а тому доцільність його будівництва є об’єктом дискусій всередині ЄС. Але одночасно, і це дуже важливо, у ЄС існує спільна позиція, що він не має вплинути на транзит газу через Україну", - заявив він.

У червні Єврокомісія попросила держави-члени надати їй мандат на ведення переговорів безпосередньо з Росією. Для надання мандату необхідно отримати кваліфіковану більшість, тобто дозвіл мають дати 21 з 28 країн ЄС.

Німеччина, головний бенефіціар проекту, підтримує  "Північний потік-2" з економічних міркувань, заявивши, що він додасть ресурсів на ринок і знизить ціни.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Європейська правда

Теми: газ Європа
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