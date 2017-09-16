Після пожежі в дитячому таборі в Одесі шукають 3 дітей, знайдено 1 тіло

В результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" в Одесі, загинула одна людина, троє дітей госпіталізовані і ще троє розшукуються.

Про це повідомляє Думська.

За попередньою інформацією, в корпусі, який горів, було 42 дитини.

Після евакуації недорахувалися трьох дітей. За словами очевидців, вони, злякавшись, могли втекти в бік пляжу. Зараз співробітники муніципальної охорони та поліція прочісують пляж.

Троє дітей вистрибнули з вікон палаючої будівлі. За інформацією лікарів швидкої допомоги, вони госпіталізовані. В однієї дитини - травма від падіння, двоє отруїлися продуктами горіння. Частина дітей надихалися димом, частина - знаходиться в шоковому стані.

Також стало відомо про виявлення одного тіла.

Як повідомлялося, в результаті пожежі один корпус табору повністю вигорів і обвалився. Нові дерев'яні будинки на території табору були побудовані в минулому році.

За даними видання, ймовірна причина загоряння - коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскрила проводка.

Волонтер Андрій Танцюра вів пряму відеотрансляцію з місця подій.

Як уточнив старший помічник начальника чергової зміни майор цивільного захисту Євген Кавун, сигнал надійшов не з пожежної сигналізації, а за дзвінком на лінію "101" о 23:37.

Коли прибули перші пожежні підрозділи, горів триповерховий дерев'яний корпус. Вогонь охопив спочатку 500 квадратних метрів, а потім поширився на 1000 квадратних метрів. Була загроза загоряння сусідніх будівель.

Незважаючи на те, що на території дитячого табору "Вікторія" є і гідрант, і пожежна водойма, води для гасіння там не виявилося. У зв'язку з цим пожежникам довелося протягувати рукава до гідранта на розі вулиць Вільямса та Дачі Ковалевського, що істотно ускладнило процес ліквідації загоряння.

Пожежа повністю локалізована.