Луценко не хоче Антикорупційного суду, який працюватиме "лише на НАБУ"

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Субота, 16 вересня 2017, 19:54

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що Антикорупційний суд будуть "створювати політики" і  працюватиме він лише на НАБУ. 

Про це Луценко заявив 16 вересня на конференції YES, що проходить у Києві.

"Антикорупційний суд будуть створювати політики. Я не хочу, щоб суд створювали політики. Друге - я за те, щоб Антикорупціний суд розглядав справи усіх корупціонерів незалежно від того, хто їх затримав, а не лише тих, кого розслідує НАБУ", - зазначив Луценко.

Генпрокурор запропонував створити Антикорупційну палату якнайшвидше та паралельно створювати Антикорупційний суд.

кільки займе часу створення нового суду? Моя історична пам'ять каже, що це роки. НАБУ створювали рік. У мене немає року. Давайте цього року створювати палату і паралельно почати робити суд. Давайте депутати, менше проривайте кордон - більше пишіть законів", - заявив Луценко.

"Антикорупційний суд мені потрібен вже завтра! Мені байдуже, як це називатиметься - Антикорупційний суд, Антикорупційна палата - мені потрібне швидке рішення", - заявив він і додав, що "4 тисячі хабарників прогулюють суди вже зараз". 

Також Луценко додав, що підтримує слова президента України та колишнього держсекретаря США Джона Керрі про те, що усі суди мають бути антикорупційними. 

Роман Кравець, УП

Теми: Луценко суд корупція
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