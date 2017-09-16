Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко не хочет Антикоррупционного суда, который будет работать "только на НАБУ"

Суббота, 16 сентября 2017, 19:54

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Антикоррупционный суд будут "создавать политики" и работать он будет только на НАБУ.

Об этом Луценко заявил 16 сентября на конференции YES, которая проходит в Киеве.

"Антикоррупционный суд будут создавать политики. Я не хочу, чтобы суд создавали политики. Второе - я за то, чтобы Антикоррупционную суд рассматривал дела всех коррупционеров независимо от того, кто их задержал, а не только тех, кого расследует НАБУ", - отметил Луценко. 

Генпрокурор предложил создать Антикоррупционную палату как можно быстрее и параллельно создавать Антикоррупционный суд.

"Сколько займет времени создание нового суда? Моя историческая память говорит, что это годы. НАБУ создавали год. У меня нет года. Давайте в этом году создавать палату и параллельно начать делать суд. Давайте депутаты, меньше прорывайте границу - более пишите законов", - заявил Луценко.

"Антикоррупционный суд мне нужен уже завтра! Мне безразлично, как это будет называться - Антикоррупционный суд, Антикоррупционная палата - мне нужно быстрое решение", - заявил он и добавил, что "4 тысячи взяточников прогуливают суды уже сейчас".

Также Луценко добавил, что поддерживает слова президента Украины и бывшего госсекретаря США Джона Керри о том, что все суды должны быть антикоррупционными. 

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Луценкосудкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: