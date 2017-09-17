Окупанти попередили, що на кримчан чекають відключення світла

2882 перегляди
Неділя, 17 вересня 2017, 21:15

У анексованому Росією Криму в осінньо-зимовий період можливі відключення електроенергії у відповідності з затвердженими графіками.

Про це заявив призначений Росією заступник міністра палива та енергетики півострова Сергій Бажан, пише видання "Новости Крыма".

"В осінньо-зимовий період у Криму й Севастополі прогнозується споживання електроенергії 1467 МВт. 1181 МВт проходитиме на півострів, а 286 МВт у Севастополь. ... Враховуючи тенденції розвитку Криму, планується розробити графік тимчасових відключень", – заявив Бажан. 

Він додав, що усі графіки будуть узгоджені з "Крименерго" і обсяг відключень складе до 360 МВт.

На сайті російського Мінпаливенерго і "Крименерго" інформації щодо відключень світла в осінньо-зимовий період немає.

Раніше "Крименерго" звернулося до мешканців анексованого Криму з проханням економити електроенергію у вечірній час. 

Як відомо, з грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані. 

Теми: Крим Росія анексія енергетика
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Фігуранта "справи українських диверсантів" посадили в карцер 17 вересня 2017, 16:54
Кучма: Місія ОБСЄ повинна бути і в Криму 17 вересня 2017, 00:28
РФ тягне до окупованого Криму газотурбінні електростанції 16 вересня 2017, 16:13
powered by lun.ua
Головні новини
Пожежа в Одесі: Прокуратура проводить слідчі дії у органах влади
Бойовики стріляють поблизу мирних населених пунктів - штаб
Мер Одеси: у таборі "Вікторія" основна увага приділялася безпеці
Глава Ради Федерації РФ "не бачить логіки" в миротворцях на кордоні
Усі новини
інтерв'ю

Голова Держкіно Пилип Іллєнко: У світі формується уявлення, що українське кіно відродилося

нам є чим пишатися

Проекти, які закохують в Україну