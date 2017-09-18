НАТО: навчання "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни

Спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, передає латвійський портал Delfi.

За словами чеського генерала, альянс активізував своє прагнення відновити військові зв'язки з Росією, щоб під час маневрів уникнути "небажаних потенційно можливих інцидентів".

Незважаючи на твердження Москви, що "НАТО не вважається ворогом" і що "навчання не спрямовані проти альянсу", чеський генерал нагадав, що Росія не дотримала встановленого принципу маневрів.

"В цілому те, що ми бачимо, це серйозна підготовка до великої війни", - сказав генерал НАТО в інтерв'ю агентству Associated Press.

Він додав, що "якщо дивитися на навчання так, як їх представляє Росія, хвилювань не було б. Але якщо дивитися на них більш широко, то у нас повинна бути стурбованість, оскільки ці навчання не повністю "прозорі".

"У нас висока концентрація військових сил в країнах Балтії і в Чорному морі, тому потенційно виникнення інцидентів є досить високим через фактори людської або технічної помилки", - зазначив Павел.

"Ми повинні бути впевнені, що не відбудеться ескалації конфлікту в результаті ненавмисних інцидентів", - сказав він.

У Росії стверджують, що в навчаннях беруть участь близько 12 700 військовослужбовців, однак, як заявив Павел, в "Запад-2017" задіяні від 70 до 100 тисяч військових.

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" триватимуть до 20 вересня уздовж східного флангу НАТО.