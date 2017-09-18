Екс-посол США розкритикував ціни і якість обслуговування МАУ

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Понеділок, 18 вересня 2017, 03:43

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Insitutuion у Вашингтоні поділився неприємним досвідом перельоту рейсом "Міжнародних авіаліній України".

Про це пише Голос Америки.

Пайфер, який відвідував конференцію "Ялтинська європейська стратегія" у Києві, скористався рейсом 423 української компанії і очевидно лишився незадоволеним.

"Рейс "Міжнародних авіаліній України" 423: немає місця для ніг, шалені ціни на зареєстрований багаж, дають лише воду. Наступного разу полечу літаком Lufthansa, якщо навіть буде одна зупинка", - написав Пайфер у Twitter.

Колишнього дипломата обурило і те, що сайт компанії не прийняв його відгук про пасажирський досвід.

"Маю віддати належне "МАУ". Отримав від них імейл з опитуванням про політ. Заповнив його та відправив. Сайт "МАУ" відмовився його приймати", - написав він.

Теми: авіа
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