Парубій хоче, щоб Рада за тиждень впоралася з тисячами поправок

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Понеділок, 18 вересня 2017, 11:39

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій розраховує на розгляд парламентом судової, пенсійної та медичної реформ на поточному пленарному тижні та представлення проекту державного бюджету 22 вересня.

Про це він заявив в ході погоджувальної ради у понеділок.

"Ми перейшли до розгляду законів про кодекси судової реформи. Ми змогли пройти тільки 700 поправок з 4383", – нагадав Парубій.

Спікер закликав і фракції і комітети працювати ще ефективніше, оскільки на порядку денному є "величезна кількість законопроектів, яких чекають голови комітетів".

"Особливо хотів би звернути увагу на реформи, які стоять після судової  – пенсійна і медична", – сказав Парубій.

Також спікер нагадав, що 15 вересня в парламент було внесено проект держбюджету на 2018 рік.

За словами Парубія, протягом найближчого часу буде оприлюднено остаточний, узгоджений варіант.

"По узгодженню з урядом пропонується, щоб ми в п'ятницю змогли провести представлення державного бюджету і відповідно розпочати його обговорення", – заявив спікер.

Як відомо, за 2 дні Верховна Рада розглянула 658 з 4383 поправок до ряду кодексів в рамках судової реформи.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада
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