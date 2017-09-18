Парубій хоче, щоб Рада за тиждень впоралася з тисячами поправок
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій розраховує на розгляд парламентом судової, пенсійної та медичної реформ на поточному пленарному тижні та представлення проекту державного бюджету 22 вересня.
Про це він заявив в ході погоджувальної ради у понеділок.
"Ми перейшли до розгляду законів про кодекси судової реформи. Ми змогли пройти тільки 700 поправок з 4383", – нагадав Парубій.
Спікер закликав і фракції і комітети працювати ще ефективніше, оскільки на порядку денному є "величезна кількість законопроектів, яких чекають голови комітетів".
"Особливо хотів би звернути увагу на реформи, які стоять після судової – пенсійна і медична", – сказав Парубій.
Також спікер нагадав, що 15 вересня в парламент було внесено проект держбюджету на 2018 рік.
За словами Парубія, протягом найближчого часу буде оприлюднено остаточний, узгоджений варіант.
"По узгодженню з урядом пропонується, щоб ми в п'ятницю змогли провести представлення державного бюджету і відповідно розпочати його обговорення", – заявив спікер.
Як відомо, за 2 дні Верховна Рада розглянула 658 з 4383 поправок до ряду кодексів в рамках судової реформи.
Валентина Романенко, УП
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