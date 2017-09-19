ФБР прослуховувало Манафорта до і після виборів у США - CNN

Американські слідчі прослуховували телефонні розмови колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта за таємним розпорядженням суду до і після 2016 року.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на анонімні джерела.

Деяка зібрана інформація включає повідомлення, які викликали занепокоєння серед слідчих, що Манафорт заохочував росіян допомогти з кампанією, повідомили три джерела, знайомі з розслідуванням.

Два з цих співрозмовники зазначили, що свідчення не є вирішальними

Таємне рішення суду, яке дозволило прослуховувати Манафорта, почало діяти з 2014 року. Воно зосереджувалося на роботі, яку група консалтингових фірм Вашингтона робила для тодішньої правлячої партії в Україні, зазначає видання. Очевидно, йдеться про Партію регіонів.

За даними одного із джерел, прослуховування було припинено на певному етапі минулого року через відсутність доказів.

ФБР відновило прослуховування після отримання нового ордеру, який, як мінімум, продовжився до початку цього року.

Поки невідомо, коли саме почав діяти другий ордер на прослуховування. Інтерес до Манафорта посилився через перехоплені повідомлення між ним і росіянами. Повідомляється, що підслуховування тривало до 2017 року, в тому числі, коли Манафорт особисто спілкувався з Трампом, що став президентом.

Телеканал зазначає, що невідомо, чи були записані якісь слова Дональда Трампа.

Білий дім відмовився коментувати ці повідомлення. Так само, як і речник Пола Манафорта.

Раніше 18 вересня видання The New York Times з посиланням на два джерела, знайомі зі справою, повідомило, що агенти США повідомили Манафорту, що планують обвинувачення після здійсненого у липні в його будинку у Вірджинії обшуку.

Зацікавленість Манафортом у ФБР почалася у 2014 році як результат розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Партія регіонів звинувачується у корупції, українська влада вважає, що він вивіз мільйони доларів з країни.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США.

У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. Всередині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Українська правда