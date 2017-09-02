У Києві затримали брата Саакашвілі

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Субота, 2 вересня 2017, 11:54

Представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.

Про це повідомив сам Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні на світанку 8 представників МВС Авакова затримали мого брата Давида Саакашвілі, коли він виходив з дому в Києві й вивезли в невідомому напрямку", - написав він.

Саакашвілі зазначив, що його брат – юрист і мав посвідку про проживання в Україні.

"Одночасно вчора на прикордонні пункти всього Західного кордону надіслали мобільні групи з Києва, тому що не довіряють місцевим прикордонникам. Завдання мобільних груп, в які в тому числі входять представники колишнього Беркута, не дати мені пройти та забрати паспорт. Ну що ж, зустрінемося на кордоні", - додав політик.

Разом з тим, радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива в ефірі каналу "112 Україна" заявив, що брата Саакашвілі Давида затримали за порушення режиму перебування в Україні.

"Міграційна служба й поліція затримали його й готують до депортації", - сказав Кива.

Він додав, що Давид Саакашвілі є громадянином Грузії.

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

Раніше Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Однак українські прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
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