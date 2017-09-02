Поліція підтвердила викрадення хлопця на КПВВ "Станиця Луганська"

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Субота, 2 вересня 2017, 15:13

Поліція підтверджує інформацію про викрадення бойовиками 22-річного мешканця Луганщини на КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомляє відділ комунікацій поліції Луганської області, даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 146 КК України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

У поліції Луганщини зазначили, що інформація про незаконне позбавлення волі 22-річного мешканця Станично-Луганського району надійшла до поліції з прокуратури району та базувалася на моніторингу інтернет-мережі.

"Перевіркою даної інформації встановлено, що о 06.00 31 серпня 22-річний мешканець Станично-Луганського району перетнув лінію розмежування в пункті пропуску смт. Станиця Луганська та, перебуваючи на непідконтрольній Україні території, був позбавлений волі бойовиками незаконних збройних формувань "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Раніше Харківська правозахисна група повідомила, що бойовики викрали молодого хлопця на КПВВ "Станиця Луганська".

Викрадений житель с. Верхня Вільхова Станично-Луганського району 1995 року народження Микола Пєтухов, підробляв на КПВВ вантажником, допомагаючи переносити сумки від українського КПВВ до пункту пропуску бойовиків.

У ХПГ також повідомили, що тиждень тому за схожих обставин на КПВВ "Станиця Луганська" з боку бойовиків був викрадений інший молодий чоловік, який також був вантажником, про його долю нічого не відомо.

Українська правда

Теми: Луганська область поліція "ЛНР"
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