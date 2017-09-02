У Брюсселі евакуювали рейс Ryanair через вигук "Аллах Акбар"

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Субота, 2 вересня 2017, 15:57

У Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.

Про це повідомляє Mirror.co.uk.

Повідомляється, що один із чоловіків просто хотів розважитися, вигукнувши "Аллах Акбар" (термін, який використовували терористи під час багатьох недавніх нападах по всій Європі). Чоловік також сказав, що на борту є бомба.

Група із дев'яти пасажирів, включаючи жартівника, саме заходила у вже заповнений рейс Ryanair, що готувався до вильоту в Мадрид о 7 годині ранку.

Проте через витівку пасажира, команда саперів разом із собаками кілька годин перевіряла кожен дюйм літака, шукаючи підозрілий пристрій.

Всі пасажири та екіпаж були евакуйовані, їхній багаж було також вивантажено.

Повідомляється, що сапери нічого не знайшли, і літаку, врешті-решт, було дозволено вилетіти о 9.25, але без дев'яти "жартівників".

Поліція Брюсселя підтвердила інцидент, згідно з яким дев'ять осіб, яких висадили із літака, були громадянами Бельгії.

Пітер Де Вале з федеральної поліції сказав: "Командир польоту відмовився брати на борт цих дев'ятьох осіб.

Повідомляється, що принаймні, одному із жартівників світить звинувачення прокуратури після проведення розслідування.

Європейська правда

Теми: Бельгія
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