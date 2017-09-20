ООН: У М'янмі спалено близько 200 сіл народності рохінджа

У М'янмі спалено близько 200 сіл мусульман народності рохінджа, операція сил безпеки супроводжується масовими вбивствами, тортурами.

Про це членам Ради з прав людини повідомив голова місії зі встановлення фактів Марзукі Дарусман, повідомляє центр новин ООН.

За повідомленнями, операція сил безпеки на півночі штату Ракхайн супроводжується масовими вбивствами, тортурами і сексуальним насильством.

Військові знищують цілі села, де проживали рохінджа: згідно із супутниковими даними, спалено близько 200 сіл.

"Надходять повідомлення про те, що територія біля кордону Бангладеш замінована і ті, хто намагається врятуватися від насильства, включаючи дітей, гинуть і отримують каліцтва. Розповідають про те, що в ході пропаганди представників народності рохінджа порівнюють з комахами-шкідниками", - повідомив Дарусман.

Біженці з М'янми УВКБ

Він нагадав, що Рада з прав людини має усвідомити небезпеку подібних дій, адже досвід показує, що жахливим злочинам, як правило, передує людиноненависницька пропаганда.

При цьому голова Місії cказав, що він і його колеги хотіли б самі переконатися в тому, що відбувається в М'янмі, але їх не пускають в країну.

Нагадаємо, що після нападу повстанців з народності рохінджа на поліцейські пости на півночі штату Ракхайн 25 серпня, влада розгорнула там спецоперацію. За повідомленнями, там відбуваються злочини проти мирних жителів з числа рохінджа, які можуть бути кваліфіковані як етнічні чистки.