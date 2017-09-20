Генерал армії РФ, що керував захопленням Криму, зламав хребет у ДТП - росЗМІ
Командувач повітряно-десантними військами Росії генерал-полковник Андрій Сердюков потрапив у ДТП в Мурманській області, в результаті якого отримав важкі травми.
Про це з посиланням на російські ЗМІ пише dt.ua.
Аварія сталася 15 вересня о 14:45 за місцевим часом на 1420-му кілометрі автодороги Р21 "Кола" в РФ.
В мікроавтобус генерала, який прямував в кортежі у супроводі машин військової автоінспекції, врізався легковий автомобіль.
Як випливає з матеріалів перевірки ДТП, у кортеж, в якому слідував мікроавтобус Volkswagen Caravella російського головкому, врізався Chevrolet Lanos, який виїхав із зустрічної смуги. В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся.
Однак, як можна побачити на відео, суцільну лінію на дорозі частково перетнув саме мікроавтобус військового.
Російський генерал у важкому стані, із серйозною черепно-мозковою травмою та переломом хребта був доставлений в реанімацію госпіталю Північного флоту.
Постраждав так само 52-річний заступник Головкому з повітряно-десантної підготовки РФ, генерал-майор Володимир Кочетков: з численними переломами він також був госпіталізований. Крім того, травми в результаті аварії отримали 49-річний помічник головкому і 35-річний ад'ютант.
Водій Chevrolet, 34-річний житель Мурманська, від отриманих травм помер у машині швидкої допомоги. Його 39-річна дружина з важкими травмами госпіталізована. Двоє їх дітей, хлопчики 16 і 17 років, відбулися незначними травмами.
Експертиза показала, що водій службового мікроавтобуса був тверезий, у ДТП він отримав незначні забої.
В Міноборони РФ повідомили, що стан здоров'я командувача ВДВ РФ характеризується медикам як задовільний, його життю нічого не загрожує.
Варто відзначити, що Андрій Сердюков є командувачем ВДВ РФ з жовтня 2016 року.
Однак раніше він був начальником штабу і першим заступником командувача Південного військового округу
За інформацією російських ЗМІ, саме Сердюков керував операцією із захоплення Криму навесні 2014 року.
Він очолив і реалізував спецоперацію, коли російські військові забезпечили прийняття парламентом Криму рішення про проведення незаконного референдуму про приєднання до РФ, який був організований протягом трьох тижнів.
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