WikiLeaks розповіла про стеження за мобільними мережами в Росії

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Середа, 20 вересня 2017, 06:19

Портал WikiLeaks опублікував документи про петербурзьку компанію "Петер-Сервіс", яка, як стверджується, сприяла стеженню за фізичними особами в Росії.

Про це пише DW.com.

Портал WikiLeaks опублікував перші двісті документів в рамках анонсованої серії "Spy Files Russia" ("Шпигунські файли Росії"). Фігурантом першої публікації, яка охоплює період з 2007 по 2015 роки, стала російська компанія "Петер-Сервіс", яка, як стверджується, працювала зі спецслужбами РФ, сприяючи стеженню за громадянами.

З публікації WikiLeaks випливає, що "Петер-Сервіс", будучи основним постачальником програмного забезпечення для мобільної телекомунікаційної мережі в Росії, пропонувала технології, які зачіпали не тільки звичайний білінг, а й могли забезпечити контроль і стеження за фізичними особами.

Обсяг даних, що надаються "Петер-Сервісом", був досить великий - від записів розмов до інформації про стільникові вишки. Про інші компанії, які могли займатися такою ж діяльністю, нічого не сказано.

Компанія "Петер-Сервіс", згідно з повідомленням WikiLeaks, була заснована в Санкт-Петербурзі в 1992 році. Зараз в її структурах працює понад 1000 осіб по всій Росії і в Україні. У самій компанії стверджують, що її технології дозволяють обробляти до 500 мільйонів з'єднань на добу.

Теми: Росія шпигунство інтернет
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