Тепло знову прийде в Україну

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Середа, 20 вересня 2017, 13:32

У найближчу добу на більшу частину території України, крім заходу, переміститься чергова порція теплого повітря з Балкан, повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас північні, західні і південно-західні області опиняться в зоні впливу атмосферного фронту, який принесе дощі з грозами, передає "Інтерфакс-Україна".

На решті території в полі зниженого тиску збережеться суха погода.

У західних областях дощі, місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі; температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.

У східних, більшості центральних областей, Криму і Приазов'ї без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

На решті території короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

Вітер в Україні південно-східний (у західних областях північно-східний), 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на Лівобережжі пориви 15-20 м/с, в Одеській і Миколаївській областях шквали до 23 м/с.

У Києві – короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Теми: погода
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