Тепло знову прийде в Україну

У найближчу добу на більшу частину території України, крім заходу, переміститься чергова порція теплого повітря з Балкан, повідомляє Укргідрометцентр.



Водночас північні, західні і південно-західні області опиняться в зоні впливу атмосферного фронту, який принесе дощі з грозами, передає "Інтерфакс-Україна".



На решті території в полі зниженого тиску збережеться суха погода.



У західних областях дощі, місцями сильні, у Карпатах дуже сильні дощі; температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.



У східних, більшості центральних областей, Криму і Приазов'ї без опадів; температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.



На решті території короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.



Вітер в Україні південно-східний (у західних областях північно-східний), 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на Лівобережжі пориви 15-20 м/с, в Одеській і Миколаївській областях шквали до 23 м/с.



У Києві – короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.