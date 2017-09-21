Віце-мер Одеси пішла у відставку після пожежі в дитячому таборі

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Четвер, 21 вересня 2017, 01:04

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про відставку віце-мера з гуманітарних питань Зінаїди Цвірінько.

Про це повідомляє прес-служба Одеської мерії.

Згідно з розпорядженням, Цвірінько пішла "за власним бажанням".

"Звільнити: Цвірінько Зінаїду Миколаївну з посади заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію, відповідно до ст. 38 КЗпП України, 19 вересня 2017 року", - йдеться в розпорядженні.

Як відомо, в результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору "Вікторія" 16 вересня в Одесі загинули троє дітей.

Читайте також матеріал "Української правди": Історія "Вікторії". Як в полум'ї одеської корупції загинули діти.

Теми: Одеса
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