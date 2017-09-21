За 2 тижні вересня на Донбасі знизився рівень насильства – ОБСЄ

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Четвер, 21 вересня 2017, 12:59

Спостережна місія ОБСЄ за період з 4 по 17 вересня зафіксувала значне зниження рівня насильства на Донбасі.

Про це йдеться в звіті спостережної місії ОБСЄ станом на 20 вересня.

"За тиждень із 4 до 10 вересня 2017 року СММ зафіксувала зниження рівня насильства на 30%, а впродовж наступного тижня рівень насильства знизився ще на 10%", – йдеться в звіті.

"У середньому 50% порушень режиму припинення вогню за цей період зафіксовано камерами СММ", – зазначено в документі.

Спостерігачі зазначають, що задля покращення гуманітарної ситуації "сприяли встановленню локального режиму припинення вогню за координації з боку Спільного  центру  з  контролю  та  координації  та  здійснювали  моніторинг дотримання цього режиму, що уможливило проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування".

В ОБСЄ вказують, що з 4 до 17 вересня завдяки цим "вікнам тиші" була  створена  можливість  для  проведення  ремонтних  робіт  на теплоелектростанції  у  Щасті, Петрівській  водонасосній  станції  в  Артема,  водозабірних станціях поблизу Станиці Луганської і водогонах біля Нижнього, Золотого і Попасної у Луганській області.

Повідомляється, що місія щонайменше 52 рази здійснювала патрулювання з обох боків лінії зіткнення.

Українська правда

Теми: Донбас ОБСЄ
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