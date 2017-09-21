В РФ поширили фейк про проект резолюції України в ООН щодо миротворців

Російські ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію про те, що Україна подала до Ради Безпеки ООН свій проект резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі.

Про це йдеться в статті "Миротворчий фейк" російських ЗМІ: чому Україна не реєструвала проект резолюції в Радбезі ООН".

Російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в МЗС РФ повідомило, що Україна внесла свій проект резолюції після того, як це зробила Росія.

Однак, це відверта неправда, тому що в Радбезі ООН немає українського проекту резолюції. В ООН справді є документ від України, в якому розписане наше бачення майбутньої миротворчої місії. Це – лист президента Петра Порошенка, який є у розпорядженні всіх учасників Радбезу, включаючи росіян. Він зареєстрований в ООН ще в квітні 2015 року.

Україна хоч і має право подати зустрічний проект щодо ідеї росіян, але не робила цього. Мотивів декілька, і головний з них – це те, що такий крок може нам зашкодити і підштовхне Радбез до ухвалення документа у неприйнятній для нас редакції.

"В ООН поширена практика "зближення сторін". Якщо є два офіційно зареєстрованих документи, друзі Росії в Радбезі можуть сказати: що ж, давайте шукати щось середнє між ними. Але в російському документі є кілька неприйнятних для нас положень", – пояснив один із дипломатів.

Росіяни, зокрема, хочуть завести миротворців лише для охорони місії ОБСЄ, лише на контактну лінію (без надання їм права перевіряти зберігання важкої зброї та контролю за кордоном), а також наполягають, щоби для переговорів про місію Україна визнала самопроголошену "владу" "ЛДНР" та почала контакти з нею.

Будь-який із цих пунктів, якщо залишиться у "компромісному" документі, зробить резолюцію неприйнятною.

Нагадаємо, Порошенко раніше заявляв, що представники Росії, країни-агресора, не можуть входити у миротворчу місію ООН на Донбасі, оскільки тоді буде порушено головний принцип ООН - неупередженість.

Він також вважає, що мандат миротворців ООН на Донбасі повинен включати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський кордон.

Європейська правда