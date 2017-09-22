Судову реформу у п'ятницю розглядав порожній зал ВР

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П'ятниця, 22 вересня 2017, 14:28

У сесійний день близько 12 години, коли парламент мав розглядати поправки до законопроекту про судову реформу, у залі перебувало близько 30 депутатів.

Про це у своєму Facebook написала перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

"6-й сесійний день присвячено розгляду 4200 поправок до кодексів! За поправки голосують 30 депутатів! В тому числі за них не голосують представники фракцій, до яких входять автори поправок", - написала вона.

"За ці дні ВР не змогла розглянути десятки важливих, відкладених в сторону законів, в тому числі питання кібербезпеки, економічний блок, міжнародні ратифікаційні документи, пенсійну реформу", - зазначила Геращенко.

 
Порожній зал голосує за важливу для країни реформу
Порожній зал голосує за важливу для країни реформу
ФБ Ірини Геращенко

"Тактика цих фракцій зрозуміла: вони не голосують за зміни до регламенту ВР, навіть відмовляються ставити це питання в порядок денний, зате паралізують роботу ВР ось таким спамом", - обурилась Геращенко.

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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