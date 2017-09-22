Нардепи за тиждень не впоралися з усіма поправками до судової реформи

Народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання у вівторок, 3 жовтня.



Про це сказала перший віце-спікер Ірина Геращенко в п'ятницю перед закриттям пленарного засідання, передає "Інтерфакс-Україна".



"На наступному тижні народні депутати працюють з виборцями. Чергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у вівторок, 3 жовтня в 10.00", – сказала Геращенко.



"Я дякую всім депутатам, які дожили до хвилини закінчення нашого порядку денного", – сказала Геращенко.



До моменту закриття пленарного засідання в залі Верховної Ради було всього кілька депутатів, зазначає агентство.



Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, наступний пленарний тиждень відбудеться 3-6 жовтня.



Засідання 3 жовтня почнеться з продовження розгляду поправок до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства та інші законодавчі акти - законопроект №6232 (друге читання).



За даними агентства "Українські новини", за 6 пленарних днів Рада розглянула близько 3 800 з 4 383 поправок до зазначеного законопроекту, що запускає судову реформу.