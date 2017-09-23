Порошенко і Трюдо зробили спільну заяву за підсумками зустрічі

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Субота, 23 вересня 2017, 01:45

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.

Таку заяву сторони зробили за підсумками зустрічі в рамках "Ігор нескорених" в Торонто, в яких вперше беруть участь українські військовослужбовці, передає прес-служба Порошенка.

Відзначається, що завдяки імплементації Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, країни сподіваються активізувати двосторонню торгівлю в сільськогосподарській, інформаційно-технологічній, енергетичній та авіакосмічній сферах.

Також в заяві йдеться, що "Канада беззаперечно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", не визнає анексію Криму і засуджує російську агресію на Донбасі.

"Канада продовжуватиме тиснути на Росію, в тому числі використовуючи наявні санкції, для того, щоб російська сторона поважала суверенітет та територіальну цілісність України й повністю виконувала Мінські домовленості", - наголошується в заяві.

Повідомляється, що Канада і надалі підтримуватиме просування України на шляху євроатлантичної інтеграції та запровадження і дотримання стандартів НАТО.

 "Канада підтримує мету України досягнути взаємосумісності з НАТО до 2020 року, надаючи допомогу у формі тактичного тренування та стратегічного консультування", - відзначили в прес-службі.

Також Канада визнала "суттєвий прогрес, досягнутий Україною у справі реалізації реформ та запуску Стратегії сталого розвитку "Україна-2020".

Теми: Канада Україна
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