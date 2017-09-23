Учасник АТО помер на полігоні у Рівненській області 

На полігоні у Рівненській області помер 46-річний учасник антитерористичної операції Михайло Сидір

Про це повідомив представник оперативного командування "Захід", пишуть Українські новини.

Згідно з повідомленням, за попередніми висновками причини причиною смерті, що сталася 22 вересня, стала зупинка серця.

За даними Рівненської обладміністрації, у лютому на полігоні померли 3 мобілізованих, причина смерті двох з них - зловживання алкоголем.

У квітні від зловживання алкоголем померли ще двоє військовослужбовців.