Учасник АТО помер на полігоні у Рівненській області 

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Субота, 23 вересня 2017, 11:18

На полігоні у Рівненській області помер 46-річний учасник антитерористичної операції Михайло Сидір

Про це повідомив представник оперативного командування "Захід", пишуть Українські новини

Згідно з повідомленням, за попередніми висновками причини причиною смерті, що сталася 22 вересня, стала зупинка серця.

За даними Рівненської обладміністрації, у лютому на полігоні померли 3 мобілізованих, причина смерті двох з них - зловживання алкоголем.

У квітні від зловживання алкоголем померли ще двоє військовослужбовців.

Теми: АТО Донбас
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