ДТП біля метро Лісова: розбито 6 авто, потерпілий в реанімації

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Субота, 23 вересня 2017, 20:43

Внаслідок ДТП на Броварському проспекті в Києві розбито 6 автомобілів, потерпілий в реанімації.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на Броварському проспекті біля метро Лісова водій автомобіля Камаз врізався машину Toyota, що виїжджала з парковки. В результаті чого Toyota протаранила автомобілі Dacia, Mercedes, Hyundai і Volkswagen.

"У ДТП серйозно постраждав водій Hyundai, якого затиснув автомобіль Toyota. З забоями і переломами госпіталізований в реанімацію. Водієві Toyota допомога надана на місці.

 

Також був пошкоджений кавовий МАФ", - йдеться в повідомленні.

 

На місці працюють три швидких допомоги, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Теми: Київ ДТП
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