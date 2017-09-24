У Лондоні невідомі розпорошували на людей кислоту

286 переглядів
Неділя, 24 вересня 2017, 02:03
PA

Щонайменше п'ять людей постраждали в Стратфорді на сході Лондона в результаті кислотної атаки.

Про це повідомляє BBC.

У поліції розповіли, що близько 8-ої години вечора в Стратфорд-центрі група чоловіків розпорошувала на людей шкідливу речовину.

Щонайменше п'ять людей постраждали, троє з них були доставлені в лікарню, повідомили в Лондонській службі швидкої допомоги. Попередньо, ніхто з них не отримав небезпечних для життя травм.

Один з очевидців розповів, що в групі людей зав'язалася суперечка.

Інший свідок, співробітник Burger King, сказав, що одна з жертв забігла в ресторан швидкого харчування, щоб "змити кислоту з обличчя".

"У нього були порізи біля очей, і він намагався промити їх водою", - розповів він.

Повідомляється, що поліція заарештувала одного з нападників.

Цей інцидент не вважається терористичним актом.

Теми: Велика Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС Британії: Діючий візовий режим для українців незадовільний, я отримав чіткий і голосний сигнал 20 вересня 2017, 14:00
Путін "встав не з тієї ноги" з ідеєю про миротворців – британський дипломат 16 вересня 2017, 11:38
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у лондонському метро 16 вересня 2017, 03:44
powered by lun.ua
Головні новини
КНДР заявила про "неминучість ракетного удару по США"
В ОРДО заявили про затримання "українських розвідників" за підрив "міністра"
У Бердичеві надзвичайна ситуація через град розміром з яйце
У суботу бойовики стріляли лише двічі, один військовий ЗСУ загинув
Усі новини
відео

Папа Римський, Ілон Маск і ще 4 спікери TED про те, як не боятися майбутнього

18+

Про рольові ігри та шибарі-вечірки від тренера з БДСМ-практик

відео

Український фешн-фільм переміг на Лондонському фестивалі