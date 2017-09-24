США видали посібник з військової протидії РФ на основі подій в Україні

Армія США видала "Посібник з російської військової справи нового покоління", призначений для підвищення інформованості американських військових про тактику Росії в гібридній війні.

Видання опубліковано у вільному доступі на сайті PublicIntelligence.

Посібник було видано в грудні 2016 року для внутрішнього користування, але він не є засекреченим.

Авторами книги вказані - Армія США і Група з асиметричної війни. У керівництві вивчається російська гібридна військова тактика, що була застосована в Криму і на Донбасі.

"Поки американська армія билася в Іраку і Афганістані, вона досягла найвищого тактичного рівня протиборчої сили нашої ери. Однак вороги Америки не відпочивали. Росія спостерігала трансформацію американської армії і почала трансформацію своєї власної", - йдеться в передмові до видання.

На 68-ми сторінках посібника зібрані фотографії російської військової техніки з її описами і характеристиками.

У книзі описана стратегія Росії, спрямована на зміну урядів. Як це було зроблено в операції із захоплення Криму, в якій брали участь підрозділи спеціальних сил, і на Донбасі за участю важко озброєних регулярних підрозділів, що підтримують місцеві маріонеткові угруповання.

"Нарешті, в цьому керівництві будуть представлені рекомендації для батальйонів США і бригадних бойових груп для протидії цим російським методам війни. Війна в Україні досі триває. Російські війська, як і раніше, беруть участь в Сирії і продовжують удосконалюватися на свої успіхах і поразках. Ми, як американські солдати, повинні чинити так само. Як то кажуть, "тільки дурні вчаться на своїх помилках. Мудра людина вчиться на помилках інших", - сказано в передмові до видання.

Окремо в посібнику розглянуті і невійськові засоби, що використовуються Росією для досягнення своїх цілей.

"Кремль співпрацює зі злочинними хакерськими групами, і російський уряд використовує тисячі професійних хакерів як частину стратегії інформаційних операцій. Це сильно перевершує військові кібер-здатності США і означає, що бригади США можуть зазнавати кібератак з боку проросійських симпатиків в країнах, які навіть не беруть участі в конфлікті", - йдеться в посібнику.

Тим часом, автори вказують, що російська армія відчуває нестачу засобів електронної боротьби і авіаційної підтримки і втрата навіть навіть однієї з таких систем - серйозний удар для російських військових. Також відзначається брак мотивації солдатів призовників і потужність, але низька точність військової техніки.