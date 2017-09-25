Доба в АТО: 22 обстріли, двоє військових ЗСУ поранені

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Понеділок, 25 вересня 2017, 07:00

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 22 рази відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Під час 18 обстрілів, коли виникала загроза життю наших військових, сили АТО відривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій двоє українських бійців отримали поранення. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Найбільша активність бойовиків зафіксована на Приморському напрямку. В кінці доби терористи двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії біля Водяного і Гнутового.

На Донецькому напрямку з цієї ж зброї бойовики двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська. В районі Авдіївки і шахти Бутівка працювали великокаліберні кулемети сепаратистів.

На Луганському напрямку близько 17:00 бойовики почали обстріл з гранатомета і стрілецької зброї опорного пункту сил АТО біля Новозванівки. Українські військові жорстко відповіли терористам, однак в результаті цього протистояння отримав поранення один боєць ЗСУ. Потерпілого одразу госпіталізували, зараз стан його задовільний.

Крім того, на цьому ж напрямку бойовики застосовували гранатомети біля Кримського, Донця і Валуйського.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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