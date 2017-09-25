Довідку про відсутність судимості тепер можна буде замовити онлайн в МВС

Міністерство внутрішніх справ вводить новий онлайн-сервіс – замовлення довідки про відсутність судимості.



Про це повідомляє 25 вересня глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.



"Послуга, яка забирала десятки годин, була "розсадником" корупції, викликала злість і обурення – трансформована в 2 кліка і посмішку на вашому обличчі", – пише Аваков.



За словами міністра, послуга буде доступна безкоштовно і в режимі 24/7.

Отримати готову довідку можна в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації. Сьогодні вже працює 153 СЦ по всій країні, і ця система весь час розвивається, відзначає Аваков.

Глава МВС також дає покрокову інструкцію:

Ви заходите на сайт mvs.gov.ua або hsc.gov.ua, вибираєте спосіб зареєструватися, скориставшись електронним цифровим підписом або IDBank. (Клік 1).

Заповнюєте електронну форму, вказавши, в якому із сервісних центрів МВС (зі списку) вам зручно забрати готову довідку. (Клік 2).

Відправляєте форму.

Все, ваша заявка обробляється та формується в автоматичному режимі. Потім ви отримуєте повідомлення на електронну пошту, що документ готовий, приїжджаєте і забираєте.

За словами міністра, жителі сільської місцевості можуть отримати довідку про відсутність судимості в мобільному Сервісному центрі, який обслуговує їхній район.

Як відомо, з 2015 року довідку про відсутність судимості можна було замовити на порталі igov.org.ua.

Українська правда