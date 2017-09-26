У ДТП на Харківщині постраждали 23 особи, з них 10 дітей

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Вівторок, 26 вересня 2017, 01:51

В Ізюмі Харківської області сталося ДТП за участю пасажирського автубуса і двох автомобілів, постраждали 23 особи, у тому числі діти.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Подія сталася на мосту 25 вересня о 17:40. За попередньою інформацією, в ДТП зіштовхнулися три автомобілі - автобус "Еталон", "ВАЗ-2121" та "МАН". Автобус врізався у стовп. 

В результаті постраждали 23 особи, серед них - 10 дітей. Один чоловік та жінка мають відкриті переломи.

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