Доба в АТО: 13 обстрілів, терористи стріляли з мінометів по Мар’їнці

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Вівторок, 26 вересня 2017, 07:13

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією. Після 18 години проросійські бойовики активізували обстріли наших позицій на Приморському і Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні. 

Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти ЗСУ біля Жованки та шахти Бутівка. 

На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського. 

Як повідомили у штабі, 25 вересня під мінометний обстріл у Мар’їнці  потрапили будинки місцевих жителів.

"Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає", - сказано у повідомленні.

Укарїнські військові зазначили, що змушені були 11 разів відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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