Угорщина блокуватиме будь-яке подальше зближення України та ЄС – офіційна заява

Уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Європейська правда.

Таке рішення стало відповіддю офіційного Будапешта на підписання президентом Петром Порошенком закону "Про освіту".

"Ми можемо гарантувати, що це боляче вдарить по майбутньому України", - підкреслив глава МЗС.

Рішення Порошенка він назвав "ганебним". Офіційний сайт МЗС наводить його слова про те, що Порошенко декларував прагнення України бути ближче до Європи, але рішення про підписання закону є "далеким від Європи, адже був зроблений величезний крок у зворотному напрямку", - зазначив Сіярто.

У повідомленні МЗС наголошується, що Україна "може забути про інтеграцію до Європи", а також наводиться пояснення у вигляді прямої цитати міністра: "Угорщина буде блокувати будь-які ініціативи, вигідні Україні, у міжнародних організаціях, особливо в ЄС".

Варто зауважити, що після підписання Петром Порошенком закону "Про освіту", яке відбулося вчора ввечері, угорський уряд не мав змоги ухвалити формальне рішення з цього приводу, оскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан нині перебуває в азійському турне. Зокрема, заява Сіярто була зроблена під час його візиту до Сінгапуру. Водночас помітно, що Угорщина готувалася до такого рішення.

Одночасно із повідомленням МЗС було поширено ілюстрацію з ключовими тезами із заяви Сіярто, причому на картинці його висловлювання наведені у дещо іншому формулюванні, аніж у текстовій заяві.

"Угорщина, перебуваючи в Європейському Союзі, блокуватиме і буде накладати вето на будь-які кроки, які могли б бути подальшим прогресом у процесі європейської інтеграції України у дусі програми Східного партнерства", - йдеться, зокрема, на ілюстрації.

"Сором та розчарування, що президент України підписав закон про освіту. Ми можемо гарантувати, що це боляче вдарить по майбутньому України", - повідомляється також там.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статті на "ЄвроПравді": "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".