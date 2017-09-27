Умеров: За два роки від окупаційного режиму в Криму нічого не залишиться

Один із лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умеров стверджує, що вирок Сімферопольського районного суду для нього був очікуваним.

Про це він заявив на прес-конференції у середу, ввімкнувшись через скайп-зв‘язок.

"Я відчуваю себе чудово. Те, що сталося, цей вирок – це, напевно, нічого нового", - зазначив він.

"Якщо чесно, я цього якоюсь мірою очікував. Просто два роки колонії, коли прокурор просив умовний вирок... Я думаю, нічого страшного, два роки пролетять, за два роки від цього окупаційного режиму в Криму нічого не залишиться", - додав Умеров.

Він також зауважив, що його вирок є проявом бажання російської влади змусити мовчати кримських татар.

"Це рішення приймалося не в сімферопольському суді, а на рівні Кремля. Ціль окупаційної влади – змусити нас мовчати. Вони будуть намагатися, щоб нелояльна частина народу боялася і мовчала", - сказав Умеров.

Він зазначив, що далі йому потрібно пройти розгляд апеляційної скарги, після чого будуть суди в Європейському суді з прав людини.

"Я думаю, що мій процес буде маленькою частиною великого процесу України проти Росії в Гаазі", - додав Умеров.

Як відомо, у середу 27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова і призначив покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Роман Кравець, УП