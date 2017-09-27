В уряді досі не можуть пояснити, яким буде контроль на кордоні для громадян РФ

РНБО, Прикордонна служба та секретаріат Кабміну стикнулися виявилися неготові надати оперативні пояснення щодо того, які правила перетину кордону будуть запроваджені для громадян РФ та інших іноземців.

Про це йдеться в статті "Зміни, які ще не стали реальністю", що опублікована на сайті "Європейської правди".

Як відомо, 30 серпня президент Порошенко оголосив про підписання указу, який вводить в дію рішення РНБО про посилення перевірок на кордоні для громадян країни-агресора.

Експерти з організації "Європа без бар’єрів" звернули увагу, що заяви посадовців з цього приводу часто суперечать одна одній – президент, РНБО, прикордонна служба та інші держструктури кажуть про різний порядок перетину кордону.

Письмові запити не дозволили внести ясність.

"Прикордонна служба не змогла вкластися у терміни відповіді на інформаційні запити та скористалася правом подовжити розгляд до 20 робочих днів "через великий обсяг інформації, яку потрібно обробити". В РНБО, де розробляли текст даного рішення, відмовилися від коментарів – пояснили, що його виконавцем є Кабінет міністрів, та спрямували запит до Кабміну. А в секретаріаті Кабміну, своєю чергою, повідомили про переспрямування запиту на ще дві служби і чотири міністерства", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, посадовці плутаються у заявах щодо того, який саме механізм буде запроваджений – додатковий біометричний контроль, чи в’їзд лише за паспортами, чи попередня реєстрація.

Також є відмінність щодо того, на кого будуть поширюватися процедура – лише громадян РФ, чи всіх іноземців, чи також громадян України.

Примітно також, що рішення РНБО не запроваджує візи для росіян, але зобов’язує уряд додати РФ до переліку, який нині визначає візові вимоги України до інших держав.

Детальніше читайте в статті "Зміни, які ще не стали реальністю: що відбувається з "новим контролем на кордоні" для громадян РФ"