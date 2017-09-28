Білорусь вручила послу України ноту за "порушення повітряного простору"

Міністерство закордонних справ Білорусі вручило послу України Ігорю Кизиму ноту в зв'язку з порушенням повітряного простору країни з українського боку.



Про це повідомляє в четвер офіційний сайт білоруського зовнішньополітичного відомства.



"За поданням Міністерства оборони Республіки Білорусь керівнику української дипмісії в Мінську була вручена нота у зв'язку з порушенням повітряного простору Республіки Білорусь з боку України літаком "DA-42" (чотиримісний дводвигуновий літак для приватного використання -ред.), яке мало місце 25 вересня 2017 р", – йдеться в повідомленні.



Білоруська сторона повідомила, що очікує офіційних пояснень і виходить з того, що Україна вживе вичерпних заходів, спрямованих на недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому.



В ході зустрічі було також відзначено, що "білоруська сторона задоволена підсумками проведеного Державіаслужбою України розгляду, який показав повну безпідставність раніше озвучених звинувачень на адресу білоруських авіакомпаній, що нібито порушили повітряний простір України".



"Було висловлено сподівання на професійну і конструктивну взаємодію авіаційної влади двох країн", – зазначає МЗС Білорусі.

Українська правда