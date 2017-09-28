В Раді хочуть провести "кадровий день"

Заповнення вакансій і можливі кадрові ротації в Кабінеті міністрів України Верховна Рада може розглянути протягом одного пленарного дня в жовтні.

Про це заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Можливо, через пленарний тиждень на порядку денному буде так званий кадровий день. І це підтримує спікер парламенту. У рамках компромісу між політичними партіями та депутатськими групами може відбутися голосування протягом одного дня за все кадрового пакету", - сказав він.

За його словами, накопичився великий кадровий пакет питань – призначення членів Центральної виборчої комісії, керівника Рахункової палати, омбудсмена, а також глави Національного банку, за яких має проголосувати парламент.

"Моя думка: якщо ми робимо кадровий пакет, то треба заповнювати всі вакансії. Тому що продовжувати далі бути "країною виконуючих обов'язки" неправильно", - сказав він.

Кононенко також нагадав, що вакантні посади міністрів агрополітики, інформаційної політики та охорони здоров'я.

"Можливі й ротації в Кабінеті міністрів. Рік відпрацювали міністри. Є бачення прем'єр-міністра, є бачення членів коаліції, тому можуть бути кадрові рішення", - заявив заступник голови фракції.

"Я не виключаю, що важливі кадрові рішення будуть прийняті в жовтні", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, що може розблокувати процес призначення членів ЦВК, Кононенко пояснив, що після уточнення пропозицій фракцій щодо кандидатур президент внесе відкоригований список, і парламент може виходити на голосування.