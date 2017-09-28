На Луганщині двоє прикордонників підірвалися на невідомій вибухівці

Двоє прикордонників загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої у четвер ввечері на ділянці відділу "Станично-Луганське".

Про це повідомила прес-служба Прикордонної служби України.

Згідно з інформацією, вибух стався близько 17 години. Обидва військовослужбовці складу прикордонного наряду загинули на місці.

"До місця події викликано карету швидкої допомоги, також прибув начальник прикордонного загону. В регіональному управлінні та управлінні загону створено ситуаційну групу", - зазначили у відомстві.

Відомство планує поінформувати про трагічний випадок Військову прокуратуру, Національну поліцію, а також представників міжнародних місій, які працюють у зоні проведення антитерористичної операції.

Українська правда