Штаб АТО: В Станиці Луганській на розтяжці підірвалася жінка

20 переглядів
Неділя, 3 вересня 2017, 06:11

В Станиці Луганській жінка підірвалася на розтяжці.

Про це повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.

"Першого вересня, у Станиці Луганській 54-річна мирна мешканка підірвалася на розтяжці під час збору дров. Внаслідок вибуху невстановленного пристрою, жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді міно-вибухової травми, осколкових поранень м’яких тканин та нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Жінку госпіталізували. В даний час життю жінки нічого не загрожує.

У штабі АТО додали, що продовжують профілактичну роботу серед цивільного населення щодо дотримання правил безпеки і правильної поведінки в разі виявлення підозрілих предметів.

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: Бойовики вели вогонь лише на донецькому напрямку 2 вересня 2017, 18:49
Покарані за неважкі злочини учасники АТО зможуть вийти на волю 2 вересня 2017, 17:24
Доба в зоні АТО минула без втрат 2 вересня 2017, 13:01
powered by lun.ua
Головні новини
Меркель: Нормальний діалог з РФ буде після виконання "Мінська"
Збірна України обіграла Туреччину у відборі на ЧС
Український боксер виборов титул чемпіона світу
ДМС: Брат Саакашвілі має виїхати з України, інакше примусово видворять
Усі новини
Жива глина

Як народжується гаварецька кераміка

Складнощі перекладу

В українському прокаті "Тілоохоронця кілера" диктатор Білорусі став боснійським