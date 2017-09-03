КНДР підтвердила успішне випробування водневої бомби

Влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.

Таку заяву було зроблено в ефірі центрально го телебачення Північної Кореї, передає Reuters.

Вибух спричинив потужний землетрус на Корейському півострові - за даними сейсмологів, його магнітуда сягнула 6.3.

Раніше про чергове випробування ядерної зброї заявили Японія та Півенна Корея.

Європейська правда