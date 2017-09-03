КНДР підтвердила успішне випробування водневої бомби
Влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.
Таку заяву було зроблено в ефірі центрально го телебачення Північної Кореї, передає Reuters.
Вибух спричинив потужний землетрус на Корейському півострові - за даними сейсмологів, його магнітуда сягнула 6.3.
Раніше про чергове випробування ядерної зброї заявили Японія та Півенна Корея.
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