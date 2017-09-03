В Грузії стартували навчання НАТО за участі українських військових

187 переглядів
Неділя, 3 вересня 2017, 15:07

Багатонаціональні військові навчання НАТО Agile Spirit 2017 почалися в Грузії 3 вересня.

Про це повідомляє агентство Новости-Грузия.

Навчання Agile Spirit проводяться щорічно з 2011 року. Вони є одним з компонентів співпраці Грузії зі США та НАТО. Метою навчань є поліпшення взаємодії грузинських військових зі своїми колегами зі США і партнерських країн, а також готовності реагування на кризові ситуації і участь у спільних операціях у складі сил швидкого реагування НАТО.

Навчання, що передбачають командно-штабні та польові маневри, завершаться 11 вересня. Окрім грузинських і американських військових в них беруть участь представники Болгарії, Румунії, Латвії, України та Вірменії.

 Фото з сайту Міноборони України

Як повідомляє сайт Міноборони України, у навчаннях беруть участь українські морські піхотинці спільно з представниками морської авіації Військово-Морських Сил ЗСУ. Мета участі в заході — відпрацювання спільних дій українського підрозділу з підрозділами країн-членів та країн-партнерів Альянсу, підвищення польового та повітряного вишколу в багатонаціональному середовищі.

Європейська правда

Теми: НАТО Грузія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
84% російськомовних твітів про присутність НАТО у Балтії пишуть боти 1 вересня 2017, 16:43
НАТО перевірить українську армію на стандарти альянсу 29 серпня 2017, 14:50
Навчання "Запад-2017" змушують західні країни бути готовими до всього - Волкер 27 серпня 2017, 01:23
powered by lun.ua
Головні новини
РФ звинуватила США в захопленні своїх дипустанов
Інститут нацпам'яті: знищення графіті на Грушевського є злочином
АТО: біля Зайцевого поранено військового
З фасаду магазину на Грушевського стерли "ікони революції"
Усі новини
Фото, відео

Медсестра створює неймовірні картини шприцом

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися у Тернополі