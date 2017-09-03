Заступник Кличка каже, що сам звільнився, а підроблений диплом не коментує

Звільнений мером керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, щодо якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів, заявляє, що сам пішов з посади і що за свої вчинки готовий нести відповідальність.

Про це Бондаренко заявив у Facebook.

"22 серпня, рівно за три роки з моменту призначення, я звільнився з посади за власним бажанням. Уже понад два місяці я не міг виконувати свої обов’язки. Просто сидіти і отримувати гроші платників податків не буду! Тому це рішення чітке і продумане", - написав Бондаренко.

Він запевнив, що не боїться ні звинувачень, ні скандалів.

"За все, що ти робиш у житті – маєш нести відповідальність. І за добрі вчинки, і за погані. І варто робити те, що маєш робити, не боячись наслідків. Якими б вони не були. Вважаю, що останні три роки свого життя я провів не марно", - написав екс-чиновник.

Водночас він жодним чином не прокоментував заяви і кримінальне провадження щодо його підробленого диплома про вищу освіту.

"Поки триває кримінальне провадження – жодних заяв не буде. Я попросив мене відсторонити, аби ні в кого не було думки про можливий вплив на слідство", - написав Бондаренко.

Він висловив переконання, що слідство чи суд поставлять крапку у цій справі.

Як відомо, 11 травня журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування про те, що керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету ім.Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 4 статті 358 (підробка документів).

Згодом стало відомо, що Бондаренко брав підряд 3 відпустки у травні.

У коментарі "Українській правді. Київ" Бондаренко спростував, що має підроблений диплом, та пояснив, що 3 відпустки брав з об'єктивних причин.

Він також сказав, що за кілька днів вийде з офіційною заявою про підроблений диплом, однак не зробив цього.

31 серпня прокуратура оголосила Бондаренку підозру за фактом використання завідомо підробленого документу.

31 серпня стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів.

Українська правда. Київ