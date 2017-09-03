Грицак - голові ФСБ РФ: "Зупиніться!"

Голова СБУ Василь Грицак звернувся до керівника ФСБ РФ Олександра Бортнікова із закликом припинити діяльність, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ та дати привід російським військовим для початку повномасштабної кампанії проти України.

Про це Грицак заявив в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері 3 вересня.

"Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера... Навіть в умовах війни є правила, які не можна порушувати працівникам спецслужб. Ви перейшли усі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до організації терактів на території України - і в Одесі, і у Харкові, і у Херсоні та в інших причетні працівники спецслужб РФ", - заявив Грицак.

Він додав, що внаслідок терактів "загинули десятки людей, багато людей зазнали поранень".

"Ви перейшли межу, ви були готові підірвати своїх, громадян РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ та дати підстави для вторгнення в Україну, для початку повномасштабної кампанії... Чи ви розумієте, до яких геополітичних наслідків могли призвести ці дії, за які доведеться відповідати, що діюча влада, у тому числі й Путін (президент РФ Володимир Путін) не вічні?", - заявив голова СБУ.

"У ваших силах усе це зупинити. Зупиніться", - закликав Грицак.

Українська правда